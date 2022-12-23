Endonezya Çin ve Malezya’dan ithal paslanmaz çeliğe uygulanan antidamping vergilerini kaldırdı

Cuma, 23 Aralık 2022 15:57:47 (GMT+3) | İstanbul

Endonezya antidamping komitesi KADI, Çin ve Malezya’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe uygulanan antidamping vergilerini kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.

Ülkelere uygulanan antidamping vergileri 2021 yılının Mart ayında Çin için %39,3-109,6, Malezya için ise %37 oranlarında belirlenmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 ve 7220.90.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.