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Emsteel'den yerel çelik sektörünü korumak için "geçici indirim" hamlesi

Cuma, 25 Temmuz 2025 15:19:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli çelik üreticisi Emsteel, 25 Temmuz tarihinde bir basın açıklaması yaparak, ağırlıklı olarak Çin'den yapılan çelik profil ithalatında son zamanlardaki benzeri görülmemiş artışla ilgili endişelerini dile getirdi ve ithalatı azaltmak için yeni bir önlem açıkladı.

Emsteel, ithalat tonajındaki keskin artışın yerel fiyatlar üzerinde önemli bir düşüş baskısı yarattığını, piyasa dinamiklerini bozduğunu ve yerel sanayi üretiminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti. Emsteel, bu durumu sadece ticari bir mesele olarak değil, aynı zamanda stratejik ve ulusal bir sorun olarak görüyor.

İthalatı düşürmeye yönelik “geçici indirim” 

Üretici, BAE çelik pazarının bütünlüğünü ve faaliyetlerinin sürekliliğini korumak için kararlı adımlar atma taahhüdünü yineledi. Bu kapsamda haksız ithalatı ortadan kaldırıp yerel üretimi desteklemek amacıyla “İthalat Azaltmaya Yönelik Geçici İndirim” adıyla yeni bir önlem açıkladı. Buna göre üreticinin geçici fiyat indirimi, belirli koşulları sağlayan çelik profil siparişlerinde geçerli olacak. İndirim oranı, müşterilerin resmi ticaret verilerinde belirtilmiş ithalat hacimleri dikkate alınarak belirlenecek.


Etiketler: BAE Orta Doğu Emirates Steel 

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