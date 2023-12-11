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Mısırlı El Marakby Steel, Elsewedy Electric’e uzun mamul tedarik edecek

Pazartesi, 11 Aralık 2023 15:16:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısır merkezli uzun mamul üreticisi El Marakby Steel ve Mısırlı elektrik şirketi Elsewedy Electric, çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çözümler sunmak amacıyla stratejik iş birliği kurmak için mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre El Marakby Steel, Elsewedy Electric’in başta Mısır’dakiler olmak üzere inşaat projeleri için inşaat demiri, kablo ve mühendislik sektörlerinde kullanılmak üzere ise filmaşin tedarik edecek. El Marakby ayrıca Elsewedy Electric’in atık yönetimine katkı sağlamak için şirketin hurdasını kendi çelik tesislerinde dönüştürecek.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, tedarik edilecek inşaat demiri ve filmaşin üretim sürecinde ton başına yalnızca 640 kg karbon salımı ile bu zamana kadarki en düşük karbon emisyonuna sahip olacak. Bu da doğrudan indirgenmiş demir/elektrik ark ocağı üretimine kıyasla %50, yüksek fırın/bazik oksijen fırını üretimine kıyasla ise %70 daha az emisyon anlamına geliyor. Böylece söz konusu çelik ürünler Elsewedy Electric’in sürdürülebilirlik hedeflerini karşılayacak ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyum sağlayarak şirketin AB’ye ihracatını artıracak.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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