Şili’nin görünür çelik tüketimi bu yılın birinci çeyreğinde 2020 yılı seviyesine yaklaştı

Cuma, 27 Mayıs 2022 09:21:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Çelik Birliği Başkanı (ICHA) Juan Carlos Gutierrez, ülkenin görünür çelik tüketiminin bu yılın ilk çeyreğinde 681.000 mt seviyesinde yer alarak 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 697.000 mt’a yaklaştığını belirtti.

Söz konusu çeyrekte, görünür çelik tüketimi geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 812.000 mt’a kıyasla %16,1 düşüş gösterdi.

Görünür uzun mamul tüketimi yıllık %16,9 düşüşle 332.000 mt seviyesine gerileyerek son beş yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Aynı çeyrekte görünür inşaat demiri tüketimi yıllık %17,6 düşüşle 292.000 mt seviyesinde kaydedildi. Gutierrez, geçtiğimiz yılın Mart-Kasım dönemindeki olumlu seyrin Kasım ayından itibaren olumsuza döndüğünü söyledi.

Bununla birlikte görünür yapısal profil tüketimi yıllık %8,7 gerilerek 30.000 mt oldu.

Öte yandan görünür yassı mamul tüketimi birinci çeyrekte yıllık %16 düşüşle 349.000 mt seviyesinde yer alırken, görünür kalın levha tüketimi yıllık %50,8 düşüşle 63.000 mt ve görünür sıcak sac tüketimi yıllık %8,2 düşüşle 81.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ancak görünür soğuk sac tüketiminin yıllık %5,7 artışla 34.000 mt seviyesine yükseldiği görüldü.

ICHA görünür çelik tüketiminin bu yıl içerisinde, bir önceki yıl kaydedilen 3,29 milyon mt’a kıyasla 2,58 milyon mt seviyesine düşeceğini öngörüyor.