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Deacero İngiltere’den yeni bir hammadde ithal edecek

Cuma, 23 Şubat 2024 09:52:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksikalı çelik şirketi Deacero, İngiltere’den üretim hammaddesi olarak kısmen hurdanın yerine geçecek olarak daha düşük fiyatlı yeni bir hammadde ithal etmeye başlayacağını açıkladı.

Meksika’da "chorreadura" adıyla bilinen ve “kıyı demiri” denilen bu yeni hammadde, yüksek fırınlarda çelik üretim sürecinde ortaya çıkan atıklardan oluşuyor. Pik demir üretiminde ortaya çıkıp bazı entegre çelik şirketlerinin teknik ve maddi nedenlerle kullanmadığı bu hammadde özel çöp sahalarında toplanıyor.

Bu hammaddenin, daha düşük tenörlü olduğu için 330$/mt seviyesinde yer alan HMS kalite hurda fiyatlarına kıyasla 220-260$/mt bandından işlem görebileceği belirtildi. Yıllık 4 milyon mt hammadde kullanan Deacero azalan maliyet sayesinde kâr marjını artırabilir.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika DeAcero 

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