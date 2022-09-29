Deacero çelik üretimini artırmak için yatırım yapacak

Perşembe, 29 Eylül 2022 12:14:01 (GMT+3) | İstanbul

Meksikalı çelik üreticisi Deacero çelik üretimini yıllık yaklaşık bir milyon mt artırmak için 12 milyar MXN (593,59 milyon $) yatırım yapacak.

Şirketin iç piyasadaki talebi karşılamak amacıyla sürdürülebilir üretimi güçlendirmeyi amaçladığı anlaşılıyor.

Yatırımın 6 milyar MXN’i bu yıl, diğer yarısı ise 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilecek.

Şirket söz konusu yatırımın bir kısmıyla ağır makine ve ekipman satın alırken, yatırımın bir kısmı ise sürdürülebilirlik uygulamaları için kullanılacak.

Deacero şu anda yıllık 4,5 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip.