Dao Fortune: Çin çelik sektörünün görünümü zayıf yerel talep ve ihracatın önündeki zorluklarla şekillenecek

Amsterdam’da 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen SteelOrbis 2026 Bahar Konferansı ve 94. IREPAS Toplantısı’nın ikinci oturumunda konuşan Dao Fortune Başkanı Yuan Wenjiong, Çin çelik piyasasındaki mevcut eğilimleri değerlendirerek zayıflayan iç talebe, ekonomideki yapısal değişimlere ve ihracat üzerindeki artan baskıya dikkat çekti.

İnşaat sektöründeki gerileme talep üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor

Yuan, Çin’in görünür çelik talebinin 2025 yılında esas olarak inşaat sektöründe devam eden gerileme nedeniyle %7,8 düştüğünü belirtti. İnşaat demiri talebi baskı altında kalmaya devam ederek geçtiğimiz yıl yaklaşık %5 gerilerken, yassı çelik talebi daha dirençli bir görünüm sergiledi ve sıcak rulo sac tüketimi yaklaşık %1 oranında sınırlı bir artış kaydetti. Yuan bu ayrışmanın Çin ekonomisinin yapısında devam eden değişimi yansıttığını, imalat sektörünün gayrimenkul sektöründen daha iyi performans göstermeye devam ettiğini ifade etti.

Yuan yeni inşaat başlangıçlarındaki düşüşe ve yatırım seviyelerindeki gerilemeye işaret ederek gayrimenkul piyasasındaki yavaşlamanın çelik talebi üzerinde baskı yaratan temel faktör olmaya devam ettiğini vurguladı. Çelik tüketimini geleneksel olarak önemli ölçüde destekleyen altyapı yatırımlarının da ilk kez negatif seyrettiğini belirten Yuan, bunun yerel yönetimler tarafından fonların daha çok borçların yeniden yapılandırılmasına ve arazi alımlarına yönlendirilmesinden kaynaklandığını söyledi. Yuan’a göre bu durum Çin’in altyapı gelişiminin büyük ölçüde olgunlaştığını, hükümet politikasının ise artık yatırım odaklı genişlemeden ziyade yüksek teknoloji ve imalat odaklı büyümeye daha fazla odaklandığını gösteriyor.

İmalat sektörü yapısal değişim sürecinde yassı çelik talebini destekliyor

İnşaat sektöründeki zayıflığa rağmen Çin’in imalat sektörü beklenenden daha iyi performans göstermeye devam ederek yassı çelik talebini destekledi. Yuan, çelik üreticilerinin üretimi uzun mamullerden yassı mamullere kaydırmasıyla, sıcak rulo sac üretiminin 2025 yılında %7,6 artarak son on yılın en yüksek büyüme oranlarından birini kaydettiğini belirtti. Ancak Yuan bu değişimin inşaat bağlantılı talepteki düşüşü tamamen telafi etmesinin beklenmediğini de ekledi.

İleriye dönük olarak Yuan yerel çelik tüketiminin 2026 yılında hafifçe düşmesinin beklendiğini ve toplam talebin yaklaşık %0,1 azalmasının öngörüldüğünü ifade etti. İnşaat talebinin yaklaşık %2,5 daha gerilemesi beklenirken, imalat talebinin artmaya devam edebileceği ancak belirsizliğin de yükseldiği belirtildi. Yuan konut stoklarındaki düşüş ve fiyatlarda daha dengeli seyir gibi gayrimenkul piyasasında bazı erken toparlanma işaretleri görülse de bu iyileşmelerin yakın vadede çelik talebini kayda değer ölçüde artırmasının beklenmediğini ekledi.

Artan korumacılık nedeniyle ihracat baskı altında

Dış piyasalara değinen Yuan, artan ticari korumacılık nedeniyle Çin çelik ihracatının giderek daha fazla zorlukla karşılaşmasının beklendiğini belirtti. Yuan, antidamping önlemlerinin 2026 yılında, özellikle Vietnam, Güney Kore ve Brezilya gibi kilit piyasalarda yoğunlaşmasının beklendiğini ve bunun ihracat hacmini 12-15 milyon mt azaltabileceğini söyledi. Yarı mamul ihracatının jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan arz kesintileri nedeniyle 5-7 milyon mt artışla 20 milyon mt’a çıkabileceğini belirten Yuan, buna rağmen genel ihracatın yaklaşık 10 milyon mt düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Yuan ayrıca Avrupa’daki sıkılaşan ticaret politikalarının etkisine de dikkat çekerek AB’nin revize edilmiş kota sistemi ve daha yüksek kota dışı vergilerinin, zayıf iç talep ve rekabetçi üretim maliyetlerinin etkisiyle 2025 yılında AB’ye yapılan sevkiyatlarda kaydedilen %35 artışa rağmen Çin’in bölgeye ihracatını sınırlamasının muhtemel olduğunu belirtti.

Hammadde ve enerji görünümü küresel fiyatları şekillendirecek

Hammadde piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yuan, demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü piyasalarının jeopolitik gelişmelere karşı oldukça hassas olmaya devam ettiğini belirtti. Demir cevheri arzının uzun vadede yeterli kalmasının beklendiğini ifade eden Yuan, arz kesintileri ve büyük üreticiler ile Çinli alıcılar arasında devam eden pazarlıklar nedeniyle fiyatların nispeten güçlü seyrettiğini söyledi. Buna karşılık koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında daha fazla dalgalanma görüldüğünü belirten Yuan, kısa vadeli baskının ardından yılın ilerleyen dönemlerinde küresel çatışmaların ve enerji piyasalarının seyrine büyük ölçüde bağlı olarak daha güçlü fiyat beklentileri oluştuğunu ifade etti.

Yuan ayrıca kömürün ülkenin enerji tüketiminin yarısından fazlasını oluşturmaya devam etmesi nedeniyle Çin’in ham petrole nispeten düşük bağımlılığının jeopolitik gerilim dönemlerinde maliyet avantajı sağladığını vurguladı. Aynı zamanda güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payının petrol fiyatlarının yüksek kalması halinde bu avantajı daha da güçlendirebileceğini belirtti.

Küresel görünümü değerlendiren Yuan enerji fiyatlarının seyrinin çelik piyasaları açısından temel belirleyici olacağını söyledi. Yuan’ın senaryolarına göre Brent ham petrol fiyatlarının iki ay boyunca 100$/mt civarında kalması halinde küresel çelik fiyatları 30-35$/mt artırabilir. Fiyatların 120$/mt’a yükselmesi ise çelik fiyatlarını 40-45$/mt yukarı çekebilir ancak bu durumda talepte bir miktar aşınma görülebilir. Petrol fiyatlarının 130$/mt’a ulaşıp uzun süre yüksek kaldığı daha uç bir senaryoda ise küresel resesyon yaşanabilir.

Yuan genel olarak çelik fiyatlarında sürdürülebilir bir yükseliş trendi için güçlü bir itici unsur bulunmamakla birlikte uluslararası fiyatların yüksek enerji maliyetleri ve önümüzdeki dönemde %5-10 değer kazanabilecek Çin yuanındaki potansiyel değer artışıyla desteklenmeye devam etmesinin muhtemel olduğu sonucuna vardı.