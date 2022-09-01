Danieli Meksikalı üretici Deacero’nun Celaya tesisini yenileyecek

Perşembe, 01 Eylül 2022 10:13:59 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Meksikalı uzun mamul üreticisi Deacero’nun üretim ve ürün kalitesini iyileştirmek için Celaya tesisini yenileyeceğini açıkladı.

Danieli tarafından tedarik edilecek yeni Zerobucket teknolojisine sahip elektrik ark ocağı mevcut 2 No’lu elektrik ark ocağının yerini alacak, tesisin performansını iyileştirecek ve çevresel ayak izini azaltacak.

Celaya tesisindeki yenileme çalışmalarının 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.

Danieli Zerobucket elektrik ark ocakları, sıcak metal, doğrudan indirgenmiş demir, sıcak briketlenmiş demir ve hurda gibi çeşitli karışımların kullanılmasına izin veren en esnek eritme birimleri.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yakın zamanda Danieli, Çinli çelik üreticileri Qiananshi Jiujiang, Hebei Puyang, Tangshan Zhongshou, Changshu Longteng ve Zhejiang Yuxin’e Zerobucket teknolojisine sahip elektrik ark ocakları tedarik edeceğini açıklamıştı.