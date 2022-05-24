Danieli Hırvatistan’da yeşil çelik üretimine yatırım yapacak

Salı, 24 Mayıs 2022 15:51:52 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, çelik üretim birimi Acciaierie Bertoli Safau’nun Hırvatistan’da bulunan bağlı kuruluşu ABS Sisak ile Hırvatistan’da rekabetçi ve yeşil çelik üretimi gerçekleştirmek için 200 milyon € yatırım yapacağını açıkladı.

Yeni yatırım çelik eritme sürecini iyileştirme projeleri ve ABS Sisak’ta yeni bir haddehanenin inşası için kullanılacak. Söz konusu tesis enerji verimliliğini ve karbon tasarrufunu artıracak.

Arıca bu yatırım Sisak’taki yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 550.000 mt’a çıkaracak, tesisin yerel ve Avrupa pazarlarına nihai mamul sunmasına olanak tanıyacak. Mevcut ABS Sisak çelikhanesi yenilenebilir enerji kaynaklarının doğrudan kullanımına izin verecek şekilde iyileştirilecek. Tesis güneş enerjisiyle güçlendirilecek.

Bu projeye ek olarak Cargnacco Udine’de bulunan çelik tesisinin yenilenmesi için 400 milyon € yatırım yapılacak ve tesisin çelik üretimi yıllık 1,2 milyon mt’dan 2 milyon mt’a yükseltilecek.