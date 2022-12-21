Avrupa Yatırım Bankası Danieli’ye İtalya ve Hırvatistan’da geri dönüştürülmüş çelik üretimi için kredi verdi

Çarşamba, 21 Aralık 2022 13:44:05 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Yatırım Bankası, İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’ye çelik üreticisi bağlı kuruluşları İtalya merkezli Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS) ve Hırvatistan merkezli Acciaierie Bertoli Safau Sisak d.o.o.’da (ABS Sisak) kullanılmak üzere 350 milyon €’luk kredi verdiğini açıkladı.

Söz konusu kredi geri dönüştürülmüş çelik üretimi için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmeye yardımcı olacak.

Kredinin %65’i (227,5 milyon €) şirketin İtalya’da bulunan tesislerine tahsis edilirken, kalan %35’i (122,5 milyon €) Hırvatistan’da bulunan tesislerde kullanılacak.

Yenilikçi ve gelişmiş üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yan ürünler ile diğer metallerin yeniden kullanılması, Danieli’nin çevresel etkisini önemli ölçüde azaltmasına yardımcı olurken, hem İtalya hem de Hırvatistan’da yeni istihdam yaratacak.

Söz konusu kredi Danieli Group’un karbon emisyonunu 2050 yılına kadar sıfıra indirmesine yardımcı olacak.