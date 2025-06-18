 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Danieli...

Danieli ABD’li North Star BlueScope Steel’in Ohio tesisini yenileyecek

Çarşamba, 18 Haziran 2025 11:28:58 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli çelik üreticisi North Star BlueScope Steel, Ohio'daki kaliteli şerit üretim tesisinde soğutma sistemlerini modernize etmek ve yeni bir haddeleyici kurmak için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile sözleşme imzaladı. Her iki proje için toplam üç bakım çalışması planlanıyor. Bahsi geçen ekipmanın kurulumu 2027'nin ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanacak.

Yenileme çalışmaları 1995 yılında faaliyete geçen tesiste üretim darboğazlarının giderilmesini ve kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Sıcak şerit haddehanesinin orijinal ekipman üreticisi olan Danieli mekanik ekipmanları tedarik edecek ve gereken kurulum faaliyetleri için teknik hizmetler sağlayacak.

Soğutma sistemi iki safhada yenilenecek ve yeni haddeleyicinin kurulumu büyük ölçüde tesisin normal üretim seyri sırasında yapılacak. Bu iyileştirmeler, tesisin ürün kapasitesini artıracak ve North Star BlueScope'un çelik şerit piyasasındaki rekabetçi büyüme hedeflerini destekleyecek.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Haziran

18 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de çelik sac ve levha ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %0,5 azaldı

18 Haz | Çelik Haberler

BAE’li alıcılar fiyatlarda yaşanan düşüşlerle ithal sıcak rulo saca biraz talep gösterdi

17 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları çoğunlukla yatay seyretse de bölgeye bağlı farklılıklar gözlendi

17 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Pakistan’da Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları düşerken, Japonya çıkışlı bağlantı fiyatları aynı kaldı

17 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları hafifçe düşse de satışlar sınırlı kaldı

17 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında aylık %12,2 azaldı

17 Haz | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Haziran

17 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatlarında düşüş yaşandı

17 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor’un haftalık sıcak rulo sac baz fiyatı vergilerdeki artışın etkisiyle bu hafta da yükseldi

17 Haz | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis