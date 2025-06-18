Danieli ABD’li North Star BlueScope Steel’in Ohio tesisini yenileyecek

ABD merkezli çelik üreticisi North Star BlueScope Steel, Ohio'daki kaliteli şerit üretim tesisinde soğutma sistemlerini modernize etmek ve yeni bir haddeleyici kurmak için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile sözleşme imzaladı. Her iki proje için toplam üç bakım çalışması planlanıyor. Bahsi geçen ekipmanın kurulumu 2027'nin ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanacak.

Yenileme çalışmaları 1995 yılında faaliyete geçen tesiste üretim darboğazlarının giderilmesini ve kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Sıcak şerit haddehanesinin orijinal ekipman üreticisi olan Danieli mekanik ekipmanları tedarik edecek ve gereken kurulum faaliyetleri için teknik hizmetler sağlayacak.

Soğutma sistemi iki safhada yenilenecek ve yeni haddeleyicinin kurulumu büyük ölçüde tesisin normal üretim seyri sırasında yapılacak. Bu iyileştirmeler, tesisin ürün kapasitesini artıracak ve North Star BlueScope'un çelik şerit piyasasındaki rekabetçi büyüme hedeflerini destekleyecek.