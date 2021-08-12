CSP’nin üretimi yüksek fırını yakınlarında çıkan yangından etkilenmedi

Perşembe, 12 Ağustos 2021 10:01:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale, Posco ve Dongkuk Steel’in ortak girişimi olan Brezilyalı slab üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem’in (CSP) çelik üretiminin, şirkete ait yüksek fırının yakınlarında meydana gelen patlamadan ve çıkan yangından etkilenmediği duyuruldu.

Yerel basında yer alan haberlerde, CSP’ye ait yüksek fırının yakınlarında kimyasal reaksiyon sonucu çıkan yangında can kaybı veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Şirketin, yangının sebep olduğu maddi hasarları henüz hesaplamasa da üretimine ara vermediği ve çelik sevkiyatlarının da felaketten etkilenmediği bildirildi.