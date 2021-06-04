CSN’in %17 hissesi satışa çıkıyor

Cuma, 04 Haziran 2021 09:58:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Valor’un haberine göre, Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) merhum hissedarı Fabio Steinbruch’un eşi Fabiane Steinbruch’un, eşinin şirkette bulunan %17 hissesini satmaya hazır olduğu açıklandı.

Fabiane Steinbruch yakın zaman önce, 2012 yılında meydana gelen bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden eşi Fabio Steinbruch’un, CSN’in hisselerinin sahibi olan holding şirket CFL’deki ve diğer aile şirketlerindeki paylarını devralmasını sağlayan bir davayı kazanmıştı. CFL’deki hissenin 400 milyon $ değerinde olduğu ifade ediliyor.

Basında yer alan haberlerde, hisseleri satın almak isteyen yatırımcıların ismi verilmezken, hisselerle ilgilenen birçok taraf olduğu belirtildi.