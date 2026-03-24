CSN üretim faaliyetlerini desteklemek üzere 1,2 milyar $ tutarında köprü kredi aldı

Salı, 24 Mart 2026 09:35:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), çimento üretim biriminin satışının tamamlanmasına kadar devam eden faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir bankalar konsorsiyumundan 1,2 milyar $ tutarında köprü kredi aldı.

7,9 milyar $ seviyesinde borcu bulunan şirket yüksek mali kaldıraç oranını azaltmak için bir alternatif olarak varlık satışlarına odaklanıyor.

CSN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Benjamim Steinbruch kısa süre önce şirketin çelik üretim bölümü için stratejik bir ortak aradığını açıkladı. Analistler bu gelişmeyi, şirketin Volta Redonda tesisindeki çelik faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik yatırım planlamadığının bir işareti olarak değerlendiriyor. Giderek kötüleşen koşullarla karşı karşıya olan tesiste bir yüksek fırın devre dışı bırakılmıştı.

CSN hafta sonu yaptığı açıklamada 1,4 milyar $ seviyesine çıkarılabilecek olan krediden sağlanacak fonların kısa ve orta vadeli finansal yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılmasında kullanılacağını belirtti.

Bankalar konsorsiyumunda Morgan Stanley, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil ve Bradesco yer alıyor.

CSN hem 2025 hem de 2024 yıllarında net zarar açıkladı.


Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı slab fiyatları yeniden artarak son 21 ayın zirvesinde yer almaya devam ediyor

24 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında geriledi

23 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları son bir aydır yatay seyir izliyor

19 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya yüksek tenörlü demir cevheri fiyatı arzdaki daralma nedeniyle 4$/mt artış kaydetti

18 Mar | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı slab ihracat fiyatları son 21 ayın zirvesine ulaştı

17 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları arz sıkıntısı nedeniyle 5$/mt daha arttı

12 Mar | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı slab fiyatları altı aylık yükseliş trendini sürdürüyor

10 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları arz sıkıntısı sebebiyle 3$/mt yükseldi

09 Mar | Hurda ve Hammadde

Gerdau: İthalat artışı çelik sektörü için risk oluşturuyor

05 Mar | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları altı haftadır değişmedi

05 Mar | Yassı Ürünler ve Slab





