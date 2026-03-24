CSN üretim faaliyetlerini desteklemek üzere 1,2 milyar $ tutarında köprü kredi aldı

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), çimento üretim biriminin satışının tamamlanmasına kadar devam eden faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir bankalar konsorsiyumundan 1,2 milyar $ tutarında köprü kredi aldı.

7,9 milyar $ seviyesinde borcu bulunan şirket yüksek mali kaldıraç oranını azaltmak için bir alternatif olarak varlık satışlarına odaklanıyor.

CSN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Benjamim Steinbruch kısa süre önce şirketin çelik üretim bölümü için stratejik bir ortak aradığını açıkladı. Analistler bu gelişmeyi, şirketin Volta Redonda tesisindeki çelik faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik yatırım planlamadığının bir işareti olarak değerlendiriyor. Giderek kötüleşen koşullarla karşı karşıya olan tesiste bir yüksek fırın devre dışı bırakılmıştı.

CSN hafta sonu yaptığı açıklamada 1,4 milyar $ seviyesine çıkarılabilecek olan krediden sağlanacak fonların kısa ve orta vadeli finansal yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılmasında kullanılacağını belirtti.

Bankalar konsorsiyumunda Morgan Stanley, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil ve Bradesco yer alıyor.

CSN hem 2025 hem de 2024 yıllarında net zarar açıkladı.