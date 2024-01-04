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CSN maden biriminin satılacağına yönelik haberleri reddetti

Perşembe, 04 Ocak 2024 09:32:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, Brezilya Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu’na şirketin demir cevheri birimi CSN Mineração’nun %30’unu satmaya yönelik planları olmadığını belirtti.

Bahsi geçen satışa yönelik haberler, 14 Aralık tarihinde CSN CEO’su ve ana hissedarı Benjamin Steinbruch’un, o dönemde AVFÖK değerinin 2,6 katı olan öz sermayesini göz önünde bulundurarak bu satışın değerlendirilebileceğini ifade etmesiyle ortaya çıkmıştı.

Bu açıklamanın ardından şirket Brezilya Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu’na CSN Mineração’nun %30’unu satma planı olmadığını, yönetim kurulunun bu yönde aldığı bir karar bulunmadığını ve bu nedenle bahsi geçen açıklamanın gerçek bir değer taşımadığını beyan etti. 

CSN Mineração, 2024 yılında 42 ile 43,5 milyon mt demir cevheri üretimi yapmayı ve bu miktarı 2028’de 68 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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