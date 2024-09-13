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CSN çevre yükümlülüklerini yerine getirmek için ilave süre istedi

Cuma, 13 Eylül 2024 10:59:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN ile Brezilya Çevre Enstitüsü (INEA) arasında imzalanan anlaşma koşulları (TAC) kapsamında çevreye dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belirlenen süre, CSN’in talebiyle uzatıldı.

Bahsi geçen anlaşma, 2018 yılında CSN’nin bulunduğu Volta Redonda şehrinin şirketin yaptığı emisyonunu solunum hastalıklarına ve çevre kirliliğine neden olduğunu iddia etmesi sonucu imzalanmıştı.

Temmuz ayında Rio de Janeiro savcılığı INEI’den durumu incelemesini ve 30 gün içinde bir rapor sunmasını istemişti.

INEA, yaptığı açıklamada CSN’in konu hakkındaki yükümlülüklerinin %92’sini yerine getirdiğini ve CSN’in ödeyeceği cezanın Volta Redonda şehri için kullanılacağını belirtti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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