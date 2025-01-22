 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CSN...

CSN Brezilya’daki yüksek fırınını devre dışı bıraktı

Çarşamba, 22 Ocak 2025 09:58:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, Rio de Janeiro eyaletinde bulunan Volta Redonda tesisindeki 2 No’lu yüksek fırınını bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı olarak devre dışı bıraktı.

Yaklaşık 260 milyon $ tutan ve ekipmanın kullanım süresini sekiz yıl uzatacak olan çalışmaların 2025 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

Yıllık 1,5 milyon mt pik demir üretim kapasiteli yüksek fırının geçici olarak durdurulmasıyla birlikte şirketin iç piyasadaki Ternium veya ArcelorMittal Pecem’den ya da dış piyasalardan slab alımlarını artıracağı tahmin ediliyor.

Volta Redonda tesisi yıllık 5,08 milyon mt pik demir üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları düşüş kaydetti

21 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları düşüş kaydetti

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları halen yukarı yönlü

20 Oca | Hurda ve Hammadde

Brezilya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %1,8 yükseldi

20 Oca | Çelik Haberler

Brezilyalı pik demir ihracatçıları sınırlı arz sebebiyle fiyat artışı hedefliyor

17 Oca | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat sınırlı aralıkta dalgalanıyor

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları keskin artış gösterdi

15 Oca | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal Pecem 2024’te tam kapasiteyle faaliyet gösterdi

15 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları değişmedi

14 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Aralık ayında artış kaydetti

14 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis