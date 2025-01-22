CSN Brezilya’daki yüksek fırınını devre dışı bıraktı

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, Rio de Janeiro eyaletinde bulunan Volta Redonda tesisindeki 2 No’lu yüksek fırınını bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı olarak devre dışı bıraktı.

Yaklaşık 260 milyon $ tutan ve ekipmanın kullanım süresini sekiz yıl uzatacak olan çalışmaların 2025 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

Yıllık 1,5 milyon mt pik demir üretim kapasiteli yüksek fırının geçici olarak durdurulmasıyla birlikte şirketin iç piyasadaki Ternium veya ArcelorMittal Pecem’den ya da dış piyasalardan slab alımlarını artıracağı tahmin ediliyor.

Volta Redonda tesisi yıllık 5,08 milyon mt pik demir üretim kapasitesine sahip.