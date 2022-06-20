CRISIL: Hindistan’ın çelik ihracatı 2022-2023 mali yılında %40 düşecek

Pazartesi, 20 Haziran 2022 14:13:50 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu CRISIL tarafından yayımlanan raporda, Hindistan’ın çelik ihracatının mevcut mali yılın sonuna kadar hükümetin yürürlüğe aldığı yeni vergi politikası nedeniyle %40 düşüşle 12 milyon mt seviyesine gerilemesinin beklendiği belirtildi.

2021-2022 mali yılında nihai mamul ihracatı 18,3 milyon mt seviyesinde yer alarak rekor kırarken, fiyatlar şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeyi görmüştü.

Hindistan hükümeti 21 Mayıs tarihinde koklaşabilir taş kömürü ve ferronikel gibi çelik üretiminde kullanılan bazı hammaddelere uygulanan ithalat vergisini kaldırdığını; demir cevheri ihracatına uygulanan verginin %50 ve bazı çelik ürünlerine uygulanan ihracat vergisinin ise %15 oranlarına yükseltildiğini duyurmuştu.

CRISIL raporunda, “Ülkenin çelik ihracatı geçtiğimiz ay nihai mamul ihracatına getirilen %15 oranındaki vergi nedeniyle mevcut mali yılda %35-40 düşüşle 10-12 milyon mt seviyesine yer alacak. Aynı şekilde demir cevheri ve pelet ihracatı da azalacak ve yerel fiyatlar gerileyecek,” ifadeleri kullanıldı.

Ancak çelik ihracatı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin tedarik zincirinde yarattığı aksamalara ve başlıca çelik, koklaşabilir taş kömürü ile pik demir ihracatçısı olan Rusya’nın küresel piyasalar dışında kalmasına bağlı olarak ivme kazanmaya devam edecek.

Bununla birlikte yerel çelik üreticilerinin Avrupa Birliği’nin iki bölgedeki çelik fiyatları arasındaki farkın açılması karşısında Hindistan’a tahsis edilen ithalat kotasını yükseltme hamlesinden fayda sağladığı ve bu hamlenin AB’nin çelik ithalatına getirdiği %25 oranındaki verginin olumsuz etkilerini sınırlandırdığı ifade edildi.

Öte yandan çelik üreticileri dış piyasalara yapılan satışlardan yüksek kazançlar elde etse de yerel talebin yıllık %11 artması nedeniyle yerel fiyatlar şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere çıktı. Bu nedenle inşaat maliyetleri sertçe artarken, otomobil, ev aletleri ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinde fiyatlar maliyet artışlarını yansıtmak amacıyla birden fazla artış gördü. Ayrıca ihracat vergisi oranlarının enflasyonu kontrol altına almak amacıyla yukarı yönlü revize edildiği de eklendi.