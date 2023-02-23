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CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-19 Şubat döneminde %16 arttı

Perşembe, 23 Şubat 2023 10:41:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının 1-19 Şubat döneminde aylık %9 düşüş ve yıllık %16 artışla 730.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca söz konusu dönemde toptan binek araç satışları ise aylık %1 ve yıllık %2 artışla 749.000 adet oldu.

Bu yılın başından 19 Şubat’a kadar olan dönemde, ülkenin perakende binek araç satışları yıllık %26 düşüşle 2,02 milyon adet olurken, toptan binek araç satışları yıllık %25 düşüşle 2,19 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Çin’de perakende yeni elektrikli araç satışları ise 1-19 Şubat döneminde yıllık %43 artışla 215.000 adet olurken, yılın başından 19 Şubat’a kadar olan dönemde yıllık %9 artışla 546.000 adet oldu.

CPCA’ya göre, Şubat ayında Çin’de araç satışları Covid-19 önlemlerinin hafifletilmesi sayesinde önemli oranda iyileşecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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