CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 15-21 Haziran’da %7 düştü

Perşembe, 24 Haziran 2021 12:01:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Haziran ayının üçüncü haftasında (15-21 Haziran) yıllık %7 düşüşle 42.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Haziran ayı, yıllık satış hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından önemli bir ay olsa da Dragon Boat Festivali, ülkedeki araç üretimini ve satışını olumsuz etkiledi. Ayrıca, Guangdong eyaletinde pandeminin beklenenden kötü seyir göstermesi de araç piyasası üzerinde olumsuz bir etki yarattı.