CMC, Danieli tarafından tedarik edilen yeni 2 No’lu Arizona mikro üretim tesisinin temelini attı

Cuma, 01 Ekim 2021 11:52:05 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, ABD merkezli Commercial Metals Company’nin Danieli tarafından tedarik edilen yeni 2 No’lu Arizone mikro üretim tesisinin temelini attığını açıkladı.

MIDA QLP mikro üretim tesisi, hem inşaat demiri hem de ticari profili yüksek dayanıklılık ve maksimum çalışma süresiyle üreterek dünyada bir ilk olacak.

Tesis, 350.000 mt inşaat demiri ve 150.000 mt küçük ticari profil olmak üzere yıllık 500.000 mt uzun mamul üretecek ve kesintisiz döküm-haddeleme modunda çalışacak.

2 No’lu Arizona MIDA mikro üretim tesisi yenilenebilir enerji kaynaklarına doğrudan ulaşma kapasitesiyle Kuzey Amerika’da hibrit moduyla çalışmaya hazır ilk tesis olacak.

Tesisin 2023 yılında devreye alınması planlanıyor.