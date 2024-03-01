Cleveland-Cliffs ve sendika komisyonun vergi kararı için US Steel’i suçluyor

Cuma, 01 Mart 2024 10:53:02 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. ve Birleşik Çelik İşçileri Sendikası, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun kalaylanmış çeliğe yönelik antidamping ve sübvansiyon vergisi kararını reddetmesinin United States Steel Corporation’ın yerel piyasadan çekilmesinden kaynaklandığını düşünüyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere komisyonun Güney Kore, Almanya ve Kanada’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanacak %2,69-6,88 oranlarındaki antidamping vergileri ve Çin’den ithal kalaylanmış çeliğe uygulanacak %122,5 oranındaki sübvansiyon vergisi kararını reddetmesi Cleveland-Cliffs’in Weirton’da bulunan teneke levha üretim tesisini bu yılın Nisan ayında süresiz olarak askıya almaya karar vermesine neden olmuştu.

Şirket, US Steel’in Pittsburg’da bulunan kalaylanmış çelik tesisini kapatma kararının özellikle Japonya ve Çin gibi Asya ülkelerinden söz konusu ürünlerin ithalatında artışa yol açtığını belirtti. USW International’in Başkanı David McCall, “Yerel işçilerin ve sektörlerin mücadele etmek zorunda kalmamaları için bozuk ticaret sistemimizde acilen stratejik reformlara ihtiyaç var,” dedi.