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CISA’dan hurda için stratejik tanınma ve vergi teşviki çağrısı

Salı, 08 Temmuz 2025 17:25:09 (GMT+3)   |   Şanghay

25 Haziran tarihinde düzenlenen Çin Çelik Sektörü Düşük Karbon Çalışmaları Tanıtım Komitesi yıllık toplantısı ve 3. Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınma Konferansı’nda, küresel çelik sektörünün yapısal bir değişim sürecinde olduğu ve bu süreçte kritik bir eşiğe gelindiği konusunda fikir birliğine varıldı.u yılın Haziran ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %13,3 artışla 18.804 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %6,2 düşüşle 8.136 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %19,3 artışla 10.668 adet satış gerçekleştirildi.

Düşük karbonlu üretim için üç ana planla 2030 hedefi 

Toplantıda Çin Demir Çelik Birliği (CISA), üretim azaltma süreciyle eş zamanlı olarak üretim süreçlerinin yapısında da kademeli bir dönüşüm yapılması gerektiğini vurguladı. Birliğin konuyla ilgili çalışma grubu, üç ana metalürjik üretim sürecinin yeniden yapılandırılacağını belirtti. Buna göre ilk olarak yüksek fırın-konvertörle yapılan uzun mamul üretimi, kıyı bölgelerde konumlanacak şekilde sac, orta kalınlıkta levha ve diğer yüksek kalite yassı mamullerin üretimine kaydırılacak. Tamamen hurda kullanan elektrik ark ocaklı tesisler, küçük ve orta ölçekli yüksek fırın-konvertörlü tesislerin yerini alarak inşaat demiri ve filmaşin üretimini üstlenecek. Son olarak, hidrojen bazlı indirgeme yönetiminin kullanılacağı elektrik ark ocaklı üretim planı ise halen ar-ge aşamasında olup, uygun altyapıya sahip işletmelerin bu alanda sanayileşmeye odaklanarak çalışmalar yürütmeleri teşvik edilecek. Böylece 2030 yılı itibarıyla bu üç sürecin toplam çelik üretimi içindeki payının sırasıyla %80-90, %10-20 ve %3 seviyelerinde olması bekleniyor.

“Vergi düzenlemeleriyle geri dönüştürülmüş hammaddelerin kullanımı teşvik edilsin”

Bununla birlikte CISA, hurdanın mevcut yönetimi ve kullanım düzeyinin, bu hammaddenin ulusal ekonomi içerisindeki stratejik konumunu yansıtmadığını vurguladı ve hurdanın “stratejik kaynak” olarak tanımlanarak Beş Yıllık Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Plan’ına dahil edilmesini önerdi. Ayrıca hurda işlemenin sanayileşmesi, bölgeselleşmesi ve ürün geliştirme aşamaları ile çelik sektörünün genel yapılanmasına uygun bir hurda geri dönüşüm-sınıflandırma-ișleme-dağıtım sisteminin oluşturulması yönünde sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. Bununla birlikte CISA’nın çalışma grubu, geri dönüştürülmüş hammadde kullanımının teşvik edilmesi amacıyla; hurda geri dönüşüm firmalarının gelir vergisi hesaplamalarının netleştirilmesini, ithal geri dönüştürülmüş çelik hammaddeleri için KDV teşvik politikalarının araştırılmasını ve çelik üretiminde kullanılan hurda hammaddelerine uygulanan vergi iadesi oranının artırılmasını önerdi. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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