Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11-20 Kasım döneminde birliğe üye büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük toplam ham çelik üretimi, 1-10 Kasım dönemine kıyasla %0,5 düşüşle 1,89 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Bu yıl 1-10 Kasım döneminde ise söz konusu üreticilerin ortalama günlük toplam ham çelik üretimi, 21-31 Ekim dönemine kıyasla %7,9 artışla 1,899 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları arttı. 20 Kasım itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları, 10 Kasım tarihine kıyasla %4,0 artışla 17,23 milyon mt seviyesine yükseldi.

Kasım ayı ortasında ortalama günlük toplam ham çelik üretimi %0,5 düşerken, stoklar %4,0 arttı. Alt sektörlerden gelen talebin zayıf seyretmesi stokların eritilmesini zorlaştırırken, üretimdeki düşüşe rağmen artmaya devam etmesine neden oldu.