Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'de ağırlıklı ortalama koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %23,56, %18,79 ve %0,21 artarken, yerel üretim demir cevheri ve ithal toz demir cevheri alım maliyetleri sırasıyla %1,11 ve %2,6 düştü.

Bu yıl Ekim ayında ağırlıklı ortalama koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %3,36, %0,05 ve %0,07 artış gösterirken, yerel üretim toz demir cevheri ve ithal demir cevheri alım maliyetleri sırasıyla %3,12 ve %3,56 geriledi.