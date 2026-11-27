Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 27 Kasım tarihinde yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ocak-Ekim döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %14,2 düşüşle 84,61 milyar RMB (12,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk on ayında otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %26,0 düşüşle 286,67 milyar RMB (42,7 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde madencilik ve zenginleştirme sektörünün brüt kârı yıllık %7,6 düşüşle 38,31 milyar RMB (5,7 milyar $) olurken, metal ürünleri imalat sektörünün brüt kârı %8,6 düşüşle 112,53 milyar RMB (16,8 milyar $) seviyesinde yer aldı. Demir yolu, gemi, havacılık ve diğer ulaşım ekipmanları imalat sektörünün brüt kârı ise yıllık %9,1 artışla 122,1 milyar RMB (18,2 milyar $) seviyesine yükseldi.

Yalnızca Ekim ayında metal izabe ve haddeleme sektörü 60,27 milyar RMB (9,0 milyar $) brüt kâr kaydetti. Ancak bu rakamın, bazı şirketlerin çeyreklik veya yıllık mali raporları öncesinde yoğunlaşan muhasebe düzeltmelerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca söz konusu rakama varlık satışları ve yatırım gelirleri gibi tek seferlik kâr ve zarar kalemlerinin de dahil edilmiş olması muhtemel. Dolayısıyla Ekim ayında kaydedilen yüksek kâr, sektörün yıl genelindeki kârlılığında görülen ciddi daralmayı değiştirmeyebilir.