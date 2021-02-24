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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ortasında %3 arttı, stoklar %21 yükseldi

Çarşamba, 24 Şubat 2021 14:21:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Şubat ayı ortasında (11-20 Şubat), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Şubat başına (1-10 Şubat) kıyasla %3,49 artış göstererek 2,28 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Şubat ayı başında, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının sonuna (21-31 Ocak) kıyasla %1,02 düşerek 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri tatil nedeniyle keskin bir şekilde arttı. 20 Şubat itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Şubat’a kıyasla 3,08 milyon mt veya %21,28 artış kaydederek 17,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 19 Şubat itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 10 Şubat’a kıyasla 204 RMB/mt (31,6$/mt) veya %4,7 artış göstererek 4.557 RMB/mt (705$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,4615 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  ham çelik  Çin  hammaddeler  üretim  |  benzer haberler »


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