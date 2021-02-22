CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat başında %1,02 düştü

Pazartesi, 22 Şubat 2021 14:09:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Şubat ayı başında (1-10 Şubat), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Ocak sonuna (21-31 Ocak) kıyasla %1,02 düşüş göstererek 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Ocak ayı sonunda, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %1,87 düşerek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri arttı. 10 Şubat itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ocak’a kıyasla 705.500 mt veya %5,13 artış kaydederek 14,47 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 10 Şubat itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 29 Ocak’a kıyasla 4 RMB/mt (0,6$/mt) veya %0,09 düşüş göstererek 4.353 RMB/mt (674$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,4563 RMB