CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak başında %1,51 arttı

Cuma, 15 Ocak 2021 15:35:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, 2021 yılının Ocak ayı başında (1-10 Ocak), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %1,51 artış göstererek 2,20 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

2020 yılının Aralık ayı sonunda, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %1,76 düşerek 2,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri artış gösterdi. 10 Ocak itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Aralık’a kıyasla 1,41 milyon mt veya %12,1 artış kaydederek 13,03 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 10 Ocak itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 31 Aralık’a kıyasla 46 RMB/mt (7,1$/mt) veya %1 artış göstererek 4.463 RMB/mt (691$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1 $= 6,463 RMB