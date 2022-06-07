CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs sonunda %0,88 arttı

Salı, 07 Haziran 2022 10:25:34 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayı sonunda (21-31 Mayıs), Mayıs ayı ortasına (11-20 Mayıs) kıyasla %0,88 artışla 2,32 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mayıs ayının ortasında, Mayıs ayının başına (1-10 Mayıs) kıyasla %0,27 düşerek 2,30 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 31 Mayıs tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Mayıs tarihine kıyasla %10,19 düşüşle 17,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

31 Mayıs tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 20 Mayıs tarihine kıyasla 14 RMB/mt (2$/mt) veya %0,3 artarak 4.684 RMB/mt (699$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,6649 RMB