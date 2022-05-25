CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs ortasında %0,27 düştü

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 11:23:01 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayı ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs ayı başına (1-10 Mayıs) kıyasla %0,27 düşüşle 2,30 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mayıs ayının başında, Nisan ayının sonuna (21-30 Nisan) kıyasla %2,26 düşerek 2,31 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Mayıs tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Mayıs tarihine kıyasla %6,55 artışla 19,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Mayıs tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 10 Mayıs tarihine kıyasla 63 RMB/mt (9,5$/mt) veya %1,37 artarak 4.670 RMB/mt (702$/mt) seviyesinde yer aldı.