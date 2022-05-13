CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs başında %2,26 düştü

Cuma, 13 Mayıs 2022 10:14:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayı başında (1-10 Mayıs), Nisan ayı sonuna (21-30 Nisan) kıyasla %2,26 düşüşle 2,31 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Nisan ayının sonunda, Nisan ayının ortasına (11-20 Nisan) kıyasla %5,5 artarak 2,36 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Mayıs tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Nisan tarihine kıyasla %3,65 artışla 18,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Mayıs tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 30 Nisan tarihine kıyasla 303 RMB/mt (44,6$/mt) veya %6,2 düşerek 4.607 RMB/mt (677,5$/mt) seviyesinde yer aldı.