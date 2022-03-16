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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart başında %5,72 düşerken, stokları %3,61 arttı

Çarşamba, 16 Mart 2022 10:40:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı başında (1-10 Mart), Şubat ayı sonuna (21-28 Şubat) kıyasla %5,72 düşüşle 1,96 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının sonunda, Şubat ayının ortasına (11-20 Şubat) kıyasla %15,57 artarak 2,09 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Mart ayının başında, Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Mart tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 28 Şubat tarihine kıyasla 581.300 mt veya %3,61 artışla 16,68 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Mart tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 28 Şubat tarihine kıyasla 203 RMB/mt (31,8$/mt) veya %4,3 artarak 4.896 RMB/mt (767,4$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.


Etiketler: Uzak Doğu  ham çelik  üretim  hammaddeler  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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