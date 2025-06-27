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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılının Haziran ayının ortasında %0,5 düştü, stoklar arttı

Cuma, 27 Haziran 2025 11:00:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayı ortasında (11-20 Haziran), Haziran ayı başına (1-10 Haziran) kıyasla %0,5 düşüşle 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayı başında, Mayıs ayı sonuna (21-31 Mayıs) kıyasla %3,2 artışla 2,16 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Haziran tarihine kıyasla %2,7 artışla 16,21 milyon mt olarak kaydedildi. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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