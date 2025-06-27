CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılının Haziran ayının ortasında %0,5 düştü, stoklar arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayı ortasında (11-20 Haziran), Haziran ayı başına (1-10 Haziran) kıyasla %0,5 düşüşle 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayı başında, Mayıs ayı sonuna (21-31 Mayıs) kıyasla %3,2 artışla 2,16 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Haziran tarihine kıyasla %2,7 artışla 16,21 milyon mt olarak kaydedildi.