 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CISA...

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Ekim ayının sonunda %9,8 azaldı, stoklar geriledi

Perşembe, 06 Kasım 2025 10:50:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Ekim ayı ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %9,8 düşüşle 1,82 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayı ortasında, Ekim ayı başına (1-10 Ekim) kıyasla %0,9 düşüşle 2,01 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ekim tarihine kıyasla %11,8 düşüşle 14,63 milyon mt olarak kaydedildi. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de demir cevheri fiyatları haftalık bazda düşse de 100$/mt CFR’ın üzerinde kaldı

06 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları vadeli fiyatlarla birlikte gevşedi

06 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı filmaşin teklifleri aşağı yönlü, KDV’siz satışlar devam ediyor

06 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2025 yılı Ekim ayında %48,8’e yükseldi

06 Kas | Çelik Haberler

Çin’de perakende binek araç satışları 2025 yılı Ekim ayında %6 arttı

06 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Kasım 2025

05 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de temel nihai mamul stokları 2025 yılının Ekim sonunda %3,3 azaldı

05 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 4 Kasım 2025

04 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları talebe yönelik beklentilerin kötüleşmesiyle geriledi

04 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de ağır kamyon satışları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %22 arttı

04 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis