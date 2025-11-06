CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Ekim ayının sonunda %9,8 azaldı, stoklar geriledi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Ekim ayı ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %9,8 düşüşle 1,82 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayı ortasında, Ekim ayı başına (1-10 Ekim) kıyasla %0,9 düşüşle 2,01 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ekim tarihine kıyasla %11,8 düşüşle 14,63 milyon mt olarak kaydedildi.