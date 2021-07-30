﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin brüt kârı yılın ilk yarısında 2,2 kat arttı

Cuma, 30 Temmuz 2021 14:02:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı bu yılın ilk altı ayında yıllık 2,2 kat artışla 226,8 milyar RMB (35,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında, CISA üyesi çelik üreticilerinin satış gelirleri yıllık %51,5 artışla 3,46 trilyon RMB (535,5 milyar $) oldu.

Ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Haziran döneminde sırasıyla yıllık %4, %11,8 ve %13,9 artışla 456 milyon mt, 563 milyon mt ve 698 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, görünür ham çelik tüketiminin yıllık %10,2 artışla 537 milyon mt’a ulaşması bekleniyor. Bu yılın Mart ayının başında, çelik stokları, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmış, Mart ayından bu yana düşüşe geçmişti. Ancak, düşüş hızının Mayıs ve Haziran ayında yavaşladığı görülse de halen nispeten yüksek olduğu gözlendi.


Etiketler: Çin  mali sonuçlar  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27  Tem

Baogang Group’un ham çelik üretimi yılın ilk yarısında %6,75 arttı
09  Tem

Hangzhou Steel net kârının mali yılın ilk yarısında %149,74 artmasını bekliyor
08  Tem

Liuzhou Steel net kârının mali yılın ilk yarısında %134,81-154,38 artmasını bekliyor
07  Tem

Baowu Bayi Steel net kârının mali yılın ilk yarısında önemli bir artış göstermesini bekliyor
05  Tem

Sangang Minguang net kârının mali yılın ilk yarısında %132,27 artmasını bekliyor