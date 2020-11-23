CISA: Kasım ayında Çin çelik piyasası soğuk hava nedeniyle daha az iyimser

Pazartesi, 23 Kasım 2020 16:31:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Ekim ayında Çin’de çelik talebi iyi seviyede yer alarak çelik fiyatlarını olumlu etkilerken, üretilen arzın hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi ve soğuk hava çelik fiyatlarını yakın gelecekte olumsuz etkileyecek. CISA, Çin’in nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken bazı faktörler olduğunu dile getirdi.

Bunlardan ilki, azalan nihai mamul stokları. 31 Ekim itibarıyla, Çin’de nihai mamul stoku 20 Ekim’e kıyasla 890.000 mt veya %7,3 düşüşle 11,27 milyon mt seviyesinde yer alarak talebin güçlü olduğuna işaret etmişti. 10 Kasım itibarıyla, Çin’de nihai mamul stoku 31 Ekim’e kıyasla 1,24 milyon mt veya %11 düşüşle 10,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İkincisi, Ulusal İstatistik Bürosu’na göre, Ekim ayında Çin’in ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık %12,7 artışla 92,2 milyon mt olurken, ülkedeki tüm çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi aylık %3,6 düşüşle 2,97 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü olarak ise, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi 19 Kasım itibarıyla yıl başına kıyasla %39,42 artış göstererek 126,2$/mt seviyesinde kaydedilirken, Çin Çelik Fiyat Endeksi söz konusu dönemde yalnızca %6,52 artış gösterdi. Çelik fiyatlarına kıyasla demir cevheri fiyatlarındaki hızlı artış çelik üreticilerinin kârlılığını olumsuz yönde etkiledi.

Kış mevsimi yaklaştığı için, Covid-19 salgınının ikinci dalgası muhtemelen tüm dünyada etkisini gösterecek, hatta Çin’de son günlerde seyrek vakalar görülmeye başladı. Bu durum da küresel piyasayı olumsuz etkileyecek ve Çin’in çelik ihracatına dair zorluklarını artıracak.

Şu anda soğuk havalar Çin’in çoğu bölgesinde hissediliyor. Bu durumun da yıl sonuna kadar çelik talebini düşürmesi ve çelik fiyatlarının daha fazla keskin artışlar göstermesini önlemesi bekleniyor.