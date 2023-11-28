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CISA: Çin’in demir cevheri üretim kapasitesi 50 milyon mt’a ulaştı

Salı, 28 Kasım 2023 14:35:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, Keystone Programı’nın ve birçok demir cevheri projesinin inşaatlarının başlamasıyla birlikte ülkenin demir cevheri üretim kapasitesinin yaklaşık 50 milyon mt’a çıktığını belirtti.

CISA, ülkenin çelik akışındaki kaynak sıkıntısını gidermek amacıyla Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’na Keystone Programı’nı sunmuştu. Keystone Programı, yerel maden üretimi, hurda tüketimi ve yurt dışındaki maden üretimini 2020 yılına kıyasla sırasıyla 100 milyon mt, 70 milyon mt ve 100 milyon mt artışla 2025 yılına kadar 370 milyon mt, 300 milyon mt ve 220 milyon mt seviyelerine çıkaracak kısa vadeli hedefleri içeriyor.

CISA bununla birlikte hurda ile alakalı hususları ilgili bakanlıklara ve dairelere ilettiğini, hurda için bir koordinasyon mekanizması üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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