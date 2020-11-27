CISA: Çin’in çelik kullanımı beklenenden iyi seviyede, belirsizlikler mevcut

Cuma, 27 Kasım 2020 11:53:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, 2021 yılında kömür, çelik ve kok için orta ile uzun vadeli anlaşmalara dair yapılan bir görüşmede, Çin hükümetinin Covid-19 salgınının etkileriyle başa çıkmak için aldığı önlemler sayesinde Çin çelik sektörünün beklenenden iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Tiejun, önümüzdeki yıl için belirsizliklerin ve denge bozucu faktörlerin arttığını, dolayısıyla çelik üreticilerinin üretim kapasitelerini artırma konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla 874 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Çin’in ham çelik üretimi bu yıl yalnızca Mart ayında düşüş gösterirken, diğer tüm aylarda artış gösterdi. Bu durum, artan altyapı inşaatı faaliyetleri nedeniyle çelik üreticilerinin üretimini artırmak istediğini yansıttı.

Buna ek olarak, güçlü talep aynı zamanda çelik ithalatını da canlandırdı. Yılın ilk on ayında Çin’in çelik ithalatı yıllık %74 artarken, aynı dönemde çelik ihracatı yıllık %20 düştü.

Tiejun, bu yıl çelik tüketimindeki artış piyasa oyuncularının beklentilerinin üstünde gerçekleşmiş olsa da, bu tüketim hızının devam etmeyebileceğini ve piyasa oyuncularının çok fazla iyimser olmaması gerektiğini söyledi.

Demir cevheri, kok ve hurda fiyatlarındaki artışın çok sık gerçekleşmesinden dolayı çelik üreticilerinin kârlılığında zorluklar yaşanacağını işaret etti.