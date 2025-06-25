CISA: Çin’in çelik ihracatı aşağı yönlü baskı altında kalacak

Çin Demir Çelik Birliği’ne (CISA) göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelerden ithal ürünlere yönelik vergi uygulama kararı, küresel çelik ihracatı üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak.

Bununla birlikte, Mayıs ayında Çin çelik piyasası mevsimsel olarak durgun geçen bir döneme girdi. Haziran ayında ise yoğun yağışlar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle çelik talebinin daha da zayıflaması bekleniyor. Stok hareketlerinin yavaşladığı ve bunun da stok seviyesindeki düşüş hızının gerilemesine neden olduğu belirtiliyor. CISA, üretimi kontrol altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla çelik üreticilerine temkinli davranma ağrısında bulundu. Temmuz ayında ise devam eden yüksek sıcaklıkların çelik talebi üzerinde olumsuz etkisini sürdürmesi ve fiyatları aşağı çekmesi bekleniyor.