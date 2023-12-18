Çinli Xinquan Meksika'da 100 milyon $ yatırımla otomobil parçası üretecek

Pazartesi, 18 Aralık 2023 12:26:16 (GMT+3) | San Diego

Yerel hükümetin basın açıklamasına göre, Çin merkezli Xinquan, Meksika eyaleti Aguascalientes'te otomobil parçaları üretmek için yeni bir fabrika inşa edeceğini duyurdu.

Açıklamada, “Tere Jiménez (Aguascalientes valisi), Çinli Xinquan şirketinin yeni bir yatırımını duyurdu. 100 milyon $'lık bu yatırım 700 kişiye istihdam sağlayacak," dedi.

Yeni tesis, Nissan'ın Aguascalientes'teki üretim tesislerinin kuzeyinde bulunan San Francisco del Romo şehrinde yer alacak.

Jiménez, Xinquan'ın Aguascalientes'e 2021 yılında geldiğini ve şu anda yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağladığını belirtti. İkinci tesisle çalışan sayısı 1.700’ü bulacak.

Valiye göre, Aguascalientes'te Xinquan ile birlikte farklı sektörlerde 4.000'den fazla işçi çalıştıran Çin sermayeli 12 şirket bulunuyor.