Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Mayıs döneminde 3,77 kat arttı

Pazartesi, 28 Haziran 2021 12:05:00 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 39’unda toplam brüt kâr Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda artarken, birinde azaldı ve bir diğerinde ise zarardan kâra geçildi.

Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık 3,77 kat artarak 228,23 milyar RMB (35,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %81,1 artışla 247,45 milyar RMB (38,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, Çin'in madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %201,6 artışla 29,60 milyar RMB (4,6 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %63,6 artışla 75,11 milyar RMB (11,6 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ve diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %15,3 artışla 19,50 milyar RMB (3 milyar $) olarak kaydedildi.

Madencilik ve hammadde sektörünün brüt kârı ise söz konusu dönemde, son kullanıcı talebinin iyileşmesi ve emtia fiyatlarında kaydedilen büyük artışlara bağlı olarak hızlı bir büyüme gösterdi.

1$ = 6,4578 RMB