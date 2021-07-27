Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Haziran döneminde 2,341 kat arttı

Salı, 27 Temmuz 2021 13:39:59 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 39’unda toplam brüt kâr Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda artarken, birinde azaldı ve bir diğerinde ise zarardan kâra geçildi.

Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık 2,341 kat artarak 267,1 milyar RMB (41,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %45,2 artışla 287,68 milyar RMB (44,4 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çin'in madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %187,9 artışla 38,03 milyar RMB (5,9 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %52,3 artışla 90,2 milyar RMB (13,9 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %11,6 artışla 27,31 milyar RMB (4,2 milyar $) olarak kaydedildi.

Ocak Haziran döneminde, madencilik ve hammadde sektörünün brüt kârı ise, ekonomik kalkınmada görülen toparlanma, son kullanıcı talebinin iyileşmesi ve fiyatlarda kaydedilen artışlara bağlı olarak hızlı bir büyüme gösterdi.

1$ = 6,4734 RMB