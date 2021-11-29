Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Ekim döneminde %132 arttı

Pazartesi, 29 Kasım 2021 12:04:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 32’sinde toplam brüt kâr, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık bazda artarken, sekizinde azaldı ve birinde ise zarardan kâra dönüldü. Aynı dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %132 artarak 406,91 milyar RMB (63,6 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, Ocak-Eylül döneminde kaydedilen artışa kıyasla 12,8 puan daha yavaş oldu.

Otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %2,9 düşüşle 423,37 milyar RMB (66,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %1,2 artmıştı.

Söz konusu dönemde, Çin'in madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %119,9 artışla 75,02 milyar RMB (11,4 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %31,9 artışla 16,52 milyar RMB (22,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %5,5 artışla 48,84 milyar RMB (6,7 milyar $) olarak kaydedildi.

Büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %42,2 artarak 7,16 trilyon RMB (1,12 trilyon $) oldu. Söz konusu artış, yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 2,5 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,3872 RMB