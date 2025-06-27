Çinli çelik sanayi kuruluşları 2025'in Ocak-Mayıs döneminde 4,4 milyar $ brüt kâr elde etti

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları 31,69 milyar RMB (4,4 milyar $) brüt kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 12,72 milyar RMB net zarar elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %11,9 düşüşle 178,14 milyar RMB (24,9 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %45,6 düşüşle 15,77 milyar RMB (2,2 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %7,3 artışla 59,2 milyar RMB (8,3 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %56 artışla 53,09 milyar RMB (7,4 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %1,1 düşüşle 2,27 trilyon RMB (380 milyar $) oldu.