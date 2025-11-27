 |  Giriş 
Çinli çelik sanayi kuruluşları 2025’in Ocak-Ekim döneminde 14,8 milyar $ brüt kâr elde etti

Perşembe, 27 Kasım 2025 09:58:15 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliğinin yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları 105,32 milyar RMB (14,8 milyar $) brüt kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 23,32 milyar RMB brüt zarar elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %4,4 artışla 389,46 milyar RMB (54,9 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %22,9 düşüşle 38,2 milyar RMB (5,4 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %3,3 artışla 132,6 milyar RMB (18,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %32 artışla 112,6 milyar RMB (15,9 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %1,9 artışla 5,95 trilyon RMB (840 milyar $) oldu.

1$ = 7,0779 RMB

 


