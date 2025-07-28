Çinli çelik sanayi kuruluşları 2025’in ilk yarısında 6,5 milyar $ brüt kâr elde etti

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, bu yılın ilk yarısında Çin’in başlıca çelik kuruluşları 46,28 milyar RMB (6,5 milyar $) brüt kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 310 milyar RMB net zarar elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %3,6 artışla 244,42 milyar RMB (34,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %36,2 düşüşle 21,9 milyar RMB (3,1 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %7 artışla 73,44 milyar RMB (10,3 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %39,2 artışla 65,93 milyar RMB (9,2 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %1,8 düşüşle 3,44 trilyon RMB (480 milyar $) oldu.