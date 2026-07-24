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Tangshan kısa vadeli çelik üretim kısıntıları açıkladı

Cuma, 24 Temmuz 2026 15:01:43 (GMT+3)   |   Şanghay

24 Temmuz'da Tangshan'da çelik üretim kısıntılarına ilişkin haberler gündeme geldi. Buna göre çelik üreticilerinden 25 Temmuz saat 00.00 ile 29 Temmuz saat 12.00 arasında faaliyetlerini durdurmaları veya azaltmaları istendi. Düzenleme kapsamında yüksek fırın üretiminin %20, sinter tesisleri ile kireç fırınlarının ise %40 oranında azaltılması öngörülüyor.

Çelik üreticileri söz konusu bildirimi aldıklarını doğrularken, bazıları yüksek fırın bakım çalışmaları nedeniyle üretimi durdurduklarını, bazıları ise üretimi kısacaklarını veya yüksek fırınların bakım programını dönüşümlü şekilde uygulayacaklarını belirtti. Ancak nihai üretim planlarının henüz netleşmediği ifade edildi.

Tangshan'daki resmi bildirim dışında, bazı çelik üreticileri de Temmuz ayı başından itibaren arz fazlası ve zarar baskısını hafifletmek amacıyla gönüllü bakım çalışmalarına başladı.

Buna rağmen Çin yerel çelik fiyatları üretim kısıntısı haberlerine sınırlı talep nedeniyle tepki vermedi. Talepte kısa vadede belirgin bir toparlanma beklenmiyor.

24 Temmuz itibarıyla Çin yerel piyasasında spot inşaat demiri fiyatları günlük 7 RMB/mt düşüşle 3.180 RMB/mt (468$/mt) depo çıkışı, sıcak rulo sac fiyatları ise günlük 5 RMB/mt düşüşle 3.395 RMB/mt (500$/mt) depo çıkışı seviyesine geriledi.

Çinli bir piyasa kaynağı, "Talep çok zayıf olduğu için bu tür üretim kısıntıları bekleniyordu. Fiyatların anlamlı şekilde değişebilmesi için demir cevheri ve kok fiyatlarının gerilemesi gerekiyor," değerlendirmesinde bulundu.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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