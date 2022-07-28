﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in yassı mamul ithalatı yılın ilk yarısında %15,5 düştü

Perşembe, 28 Temmuz 2022 12:19:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Çin’in yassı mamul ithalatı yıllık %15,5 düşüşle 4,46 milyon mt seviyesinde yer alarak ülkenin toplam ithal çelik hacminin %77,2’sini oluşturdu. Bu yılın ilk yarısında, ülkenin orta kalınlıkta çelik şerit ve soğuk sac ithalatı sırasıyla yıllık %1,5 ve %23,2 artarken, vasıflı çelik ve paslanmaz çelik ithalatı sırasıyla yıllık %8 ve %19,6 düşüş gösterdi.

Yalnızca Haziran ayında, Çin’in yassı mamul ithalatı aylık %1 düşüşle 661.000 mt seviyesinde yer alarak diğer çelik ürünlerine kıyasla daha yavaş bir hızla geriledi ve söz konusu ayda ülkenin toplam çelik ithalatının %83,6’sını oluşturdu. Bu oran Mayıs ayında %73 seviyesindeydi. Aynı ayda, orta kalınlıkta çelik şerit ve soğuk sac ithalatı sırasıyla aylık %5,6 ve %4,2 artarken, vasıflı çelik ve paslanmaz çelik ithalatı sırasıyla aylık %5 ve %18 artış gösterdi. Ancak söz konusu ayda soğuk haddelenmiş geniş çelik şerit ve ultra-kalın çelik levha ithalatı aylık bazda sırasıyla %28,2 ve %44,4 düştü.

Çin’de yerel çelik ile ithal çelik arasındaki fiyat farkı Haziran’da çelik ithalatının artmasında etkili olurken, son kullanıcıların talebi önemli bir iyileşme göstermedi. Bu nedenle çoğu ürün için yapılan ithal alımlar aylık bazda artarken, yıllık bazda düşüş kaydetti.


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı sıcak sac fiyatları gevşedi

29 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Haziran ayında %7,3 düştü

29 Tem | Çelik Haberler

BAE’de ithal sıcak sac fiyatları hala baskı altında

28 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Olumsuz piyasa koşulları Türkiye’den iç ve dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatlarını aşağı çekti

28 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyat düşürmelerinin ardından sınırlı tonajda satış yapmayı başardı

28 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac teklifleri vadeli fiyatlardaki artışa rağmen halen aşağı yönlü

28 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe geriledi

28 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk sac fiyatları yine düştü

28 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 30. Hafta

28 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupalı ​​sıcak sac üreticilerinin fiyatları sabit, ancak ithal fiyatlar düşmeye devam ediyor

27 Tem | Yassı Ürünler ve Slab