Çin’in yassı mamul ithalatı yılın ilk yarısında %15,5 düştü

Perşembe, 28 Temmuz 2022 12:19:53 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Çin’in yassı mamul ithalatı yıllık %15,5 düşüşle 4,46 milyon mt seviyesinde yer alarak ülkenin toplam ithal çelik hacminin %77,2’sini oluşturdu. Bu yılın ilk yarısında, ülkenin orta kalınlıkta çelik şerit ve soğuk sac ithalatı sırasıyla yıllık %1,5 ve %23,2 artarken, vasıflı çelik ve paslanmaz çelik ithalatı sırasıyla yıllık %8 ve %19,6 düşüş gösterdi.

Yalnızca Haziran ayında, Çin’in yassı mamul ithalatı aylık %1 düşüşle 661.000 mt seviyesinde yer alarak diğer çelik ürünlerine kıyasla daha yavaş bir hızla geriledi ve söz konusu ayda ülkenin toplam çelik ithalatının %83,6’sını oluşturdu. Bu oran Mayıs ayında %73 seviyesindeydi. Aynı ayda, orta kalınlıkta çelik şerit ve soğuk sac ithalatı sırasıyla aylık %5,6 ve %4,2 artarken, vasıflı çelik ve paslanmaz çelik ithalatı sırasıyla aylık %5 ve %18 artış gösterdi. Ancak söz konusu ayda soğuk haddelenmiş geniş çelik şerit ve ultra-kalın çelik levha ithalatı aylık bazda sırasıyla %28,2 ve %44,4 düştü.

Çin’de yerel çelik ile ithal çelik arasındaki fiyat farkı Haziran’da çelik ithalatının artmasında etkili olurken, son kullanıcıların talebi önemli bir iyileşme göstermedi. Bu nedenle çoğu ürün için yapılan ithal alımlar aylık bazda artarken, yıllık bazda düşüş kaydetti.