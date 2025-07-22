Çin’in yarı mamul ihracatı Haziran’da aylık %14 düştü ancak ilk yarıda rekor kırdı

Bu yılın Haziran ayında Çin’in yarı mamul ihracatı aylık bazda %14,33 düşüşle 1,18 milyon mt seviyesinde yer aldı ama yıllık bazda %280,19 artış gösterdi. Toplam ihracatta Mayıs ayına göre bir düşüş yaşanmış olsa da piyasa kaynakları bu durumu kalıcı olarak değerlendirmiyor. Çünkü aylık bazda 1 milyon mt’un üzerinde kalan ihracat miktarı, 2015 sonrası yıllara kıyasla halen oldukça yüksek.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Çin’in toplam yarı mamul ihracatı 5,89 milyon mt seviyesinde yer alarak geçen yılın aynı dönemine göre %300,31 artış gösterdi.

Piyasada, bu yılın ikinci yarısında Çin’in yarı mamul ihracatında kademeli bir düşüş yaşanabileceği yönünde beklentiler mevcut. Bu beklentide fiyatların artması ve Temmuz-Ağustos ayları için teyit edilen üretim kesintileri rol oynuyor. Buna rağmen ülkenin büyük ölçekli tüccarlarından biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “2026 yılından önce ciddi kapasite kısıtlamaları beklenmediği için kütük ihracatının bu yıl da aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz,” dedi.

Haziran ayında Çin’in yarı mamul ithalatı ise aylık bazda %400,67, yıllık bazda %37,58 artarak 154.600 mt’a yükseldi. Yine de yılın ilk yarısında toplam ithalat hacminin geçen yıla kıyasla düşük kaldığı gözleniyor. Bu durumun başlıca nedeni olarak ülkede yerel fiyatların nispeten düşük seviyelerde yer alması gösteriliyor. İlk yarıda ise Çin’in yarı mamul ithalatı yıllık bazda %57,7 düşüşle 515.700 mt seviyesinde yer aldı.