 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in yarı mamul ihracatı Haziran’da aylık %14 düştü ancak ilk yarıda rekor kırdı

Salı, 22 Temmuz 2025 14:30:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yılın Haziran ayında Çin’in yarı mamul ihracatı aylık bazda %14,33 düşüşle 1,18 milyon mt seviyesinde yer aldı ama yıllık bazda %280,19 artış gösterdi. Toplam ihracatta Mayıs ayına göre bir düşüş yaşanmış olsa da piyasa kaynakları bu durumu kalıcı olarak değerlendirmiyor. Çünkü aylık bazda 1 milyon mt’un üzerinde kalan ihracat miktarı, 2015 sonrası yıllara kıyasla halen oldukça yüksek.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Çin’in toplam yarı mamul ihracatı 5,89 milyon mt seviyesinde yer alarak geçen yılın aynı dönemine göre %300,31 artış gösterdi.

Piyasada, bu yılın ikinci yarısında Çin’in yarı mamul ihracatında kademeli bir düşüş yaşanabileceği yönünde beklentiler mevcut. Bu beklentide fiyatların artması ve Temmuz-Ağustos ayları için teyit edilen üretim kesintileri rol oynuyor. Buna rağmen ülkenin büyük ölçekli tüccarlarından biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “2026 yılından önce ciddi kapasite kısıtlamaları beklenmediği için kütük ihracatının bu yıl da aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz,” dedi.

Haziran ayında Çin’in yarı mamul ithalatı ise aylık bazda %400,67, yıllık bazda %37,58 artarak 154.600 mt’a yükseldi. Yine de yılın ilk yarısında toplam ithalat hacminin geçen yıla kıyasla düşük kaldığı gözleniyor. Bu durumun başlıca nedeni olarak ülkede yerel fiyatların nispeten düşük seviyelerde yer alması gösteriliyor. İlk yarıda ise Çin’in yarı mamul ithalatı yıllık bazda %57,7 düşüşle 515.700 mt seviyesinde yer aldı. 


Etiketler: Yarı Mamul Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları yükselse de satışlar yalnızca üreticilerin hedef fiyatlarının altından mümkün

23 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Endonezya çıkışlı yarı mamul teklifleri Çin’de vadeli fiyatlardaki dalgalanmaların hafiflemesiyle geriledi

23 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de Çin çıkışlı kütük fiyatları artsa da nihai mamul talebinden destek gelmeyebilir

22 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük satışları fiyatların 450$/mt FOB’u aşmasının ardından durdu

22 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı slab fiyatları yeniden düştü

22 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel ticari profil fiyatları kütük fiyatlarında yaşanan artışla yükseldi

21 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük fiyatları Çin’deki toparlanmayla sertçe arttı, fiyatlar bu hafta yüksek seyredecek

21 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyatlar olumlu gelişme görülmediği için nispeten yatay

18 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Hoa Phat yılın ilk yarısında net kârını %23 artırdı, yeni projeler gündemde

18 Tem | Çelik Haberler

Asya çıkışlı kütük fiyatları bağlantı olmamasına rağmen hafif yükseldi, slab fiyatları yatay

18 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis